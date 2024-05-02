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雲品拓點 挺進高端市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

雲品國際（2748）總經理丁原偉昨（2）日表示，少子化加上結婚人數減少，今年婚宴市場的需求下滑，未來會出現價格兩極化的趨勢，旗下小金雞君品Collection近期再增三個委託據點，朝高端市場挺進，今年婚宴業績會逆勢突圍；至於住房已經全面回流，君品的平均住房率八成、房價近6,000元。

針對大型宴會市場變化，丁原偉表示，疫情之後也改變婚宴市場的需求，對於未來婚宴市場成長看法較為悲觀，旗下君品Collection靠著風格化的場地和餐飲服務，仍能保持成長趨勢的基本盤，這樣情況下傳統婚宴會館會比較吃虧，今年君品Collection貢獻獲利的程度會進一步成長，今年宴會營收占雲品餐飲營收50%。

丁原偉表示，君品酒店未來的餐飲布局也會走向高端市場。

君品 雲品 餐飲

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