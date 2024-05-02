超商雙雄 甜點大戰開打

統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶攻600億烘焙商機，繼去年推出「甜點專櫃」整合豐富多元商品結構，今年5月起再推出自有甜點品牌「LADEARS」，八款手工甜點全新包裝登場。全家（5903）去年亦推出甜點品牌「minimore」，帶動去年甜點業績爆發性成長超過五成，至今已推出百款以上甜點。超商雙雄皆看好甜蜜商機，甜點大戰一觸即發。

統一超表示，近年掌握小份量個人化甜點及民眾對於點心的分眾與多樣化需求，發現甜食已不再侷限下午茶時段，尤其在辦公商圈買正餐搭配購買輕食、甜點的頻率比起一般住宅型商圈多出10%。

全家多年來亦持續深耕甜點品項，並擁有自營甜點專業產線，透過「定番商品精進」、「日本專業技術」與「創新聯名口味」三大策略，打造明星商品。