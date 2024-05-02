汎德 Q1每股賺5.22元

汎德永業（2247）在保時捷與BMW強勢表現下，第1季稅後純益4.22億元，年增3.86%，每股稅後純益（EPS）5.22元，較去年同期的5.03元成長，都創下歷史同期新高。

汎德永業指出，今年第1季主要是受惠Porsche新車到港情況穩定，經典的911、718跑車、Cayenne、Cayenne Coupe於本季大量交車，加上BMW新車產品線強勁，帶動訂單熱潮，合併營收134.69億元，年增10.93%，營業利益5.16億元，年增2.64%，稅後淨利4.22億元，年增率3.86％，都創下歷史同期新高。

去年第1季車用晶片缺貨問題緩解，大量新車抵台，進口車普遍銷售與營收基期都高，汎德永業今年第1季表現相對強勁。

汎德永業為BMW與保時捷兩大品牌在台主力經銷商。汎德永業兩大經銷品牌BMW與Porsche今年第1季買氣均相當高，在手訂單無虞，在新展間的助力下，維修保養業務營運亦維持穩健，得共同推升第1季營業毛利達14.55億元，較去年同期成長5.92％。

BMW收單表現強勁，新車需求相當高，尤其全新世代電動車系累積待交訂單數量仍多，預期第2季遞延的船運到港後，BMW交車數量可望恢復正常水準。此外，BMW甫發表的全新世代iX2豪華純電跑旅年度配額已全數完售，X2豪華跨界跑旅同樣接單熱烈，預計第2季新車大量抵港後，累積待交訂單即能逐步交車，進一步挹注公司業績成長。

保時捷第1季Macan、Cayenne、Cayenne Coupe、純電Taycan車系、Panamera 等車款銷售均創下佳績，今年保時捷也即將在台灣推出有史以來最強大的產品陣容，下半年將正式發表首款純電休旅全新Macan EV，以及性能大幅升級的全新Taycan 2，目前汎德永業在手訂單數量大幅成長，汎德永業正積極與原廠爭取更多配額，以滿足市場對於豪華電動車的需求。