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志強-KY財報／奧運助攻、庫存調整近尾聲 第1季EPS 1.73元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球運動氣氛回溫，加上品牌客戶庫存調節已近尾聲，全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）董事會2日通過第1季合併財報，合併稅後純益3.39億元，季增102.9%、年增644.0%，每股稅後純益1.73元，已回到2022年世足賽舉辦年水準。

志強第1季合併營收40.12億元，季減0.4%、年增19.2%；第1季呈現三率三升，營業毛利率達20.2%，較去年同期13.9%增加6.3個百分點，較上季18.8%亦增加1.4個百分點；營業利益率7.6%，優於去年同期1.1%；淨利率8.4%亦優於去年同期1.3%。

志強去年受客戶庫存調整影響，稅後純益5.45億元、年減69.8%，每股稅後純益2.78元；董事會已通過擬配發3.8元現金股利，配發率達136.7%，為公司上市四年以來，第三次超配。

志強表示，今年因有7月巴黎奧運、夏季歐洲盃足球賽等大型運動賽事陸續登場，加上2026年還有在美國舉行的世足賽提前拉貨效應，都可望帶動營運回歸成長軌道。

法人指出，隨著庫存回補及巴黎奧運拉貨效應，品牌客戶下單、拉貨節奏已逐步順暢，加上第2季開始進入足球鞋傳統旺季，預期將帶動志強營運逐季增溫。

世足賽 財報 足球

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