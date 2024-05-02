日系外資調高晶碩目標價至600元 股價衝上2年多新高

晶碩（6491）首季財報稅後純益5.09億元，年增50%，每股純益6.54元，創同期新高、單季歷史次高，預估今年第2季取得日本矽水膠證照，日系外資看好晶碩獲利動能強勁優於預期，調高今明年獲利預估，每股純益預估調高幅度為7~10%，重申買進評，目標價由430元大幅調高至600元，預估潛在股價上漲空間逾1成；晶碩2日一度拉升至548元，為2021年11月以來的新高價位。

晶碩第1季營收17.25億元，年增18.19%，毛利率57.7%，與去年第4季57.8%相當，較去年同期提高超個5個百分點，稅後純益5.09億元，每股純益6.54元，表現優於市場預期。

晶碩預期第2季日本市場將維持不錯的成長，觀看待中國大陸618檔期的接單可較去年同期好，有助上半年的整體表現；在矽水膠隱形眼鏡的布局上，歐洲市場在去年取得日拋矽水膠隱形眼鏡產品證，日本矽水膠證照預估今年第2季將可取得，台灣則是在下半年取得證照。

日系外資最新報告預估，晶碩2023~2026年獲利年複合成長率達22%，預估今年晶碩營收年增目標為10~15%，其中，中國大陸營收年增20~30%，日本營收年增10~15 %，台灣的營收年增 25%，預估今年毛利率約56~57%。

日系外資表示，晶碩預計在今年第2季末獲得日本日用/透明矽水凝膠隱形眼鏡批准，今年第4季獲得日本日用/彩色鏡片的批准，明年則是取得中國日用/透明鏡片的批准。

日系外資看好晶碩毛利率將受惠於生產效率提高而有更好的假設，另外，加上矽水凝膠隱形眼鏡營收成長的挹注，調高晶碩2024~2025年EPS預估，上調幅度7~10%，重申買進評等，調高目標價至600元。

晶碩今日以530元開出，上漲6元，盤中一度拉升至548元，上漲24元，漲幅4.58%，為2021年11月以來的新高價位，盤中漲幅1.71%。