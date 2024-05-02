營建股回檔一天又再度飆高 遠雄、潤泰新等漲停鎖死

營建指數週二下跌回檔一天後，2日再度攻高，指數一度觸及625.25點新高，早盤上市營建股共有四檔攻上漲停板，分別為遠雄（5522）、潤泰新（9945）、上曜（1316）和鄉林（5531）；國建（2501）則衝上成交量第二名，股價盤中大漲逾5%，成交量超過10萬張。

營建股受惠新建案房價易漲難跌、新青安貸款助攻、未來眾多老屋面臨都更，讓營建股持續全面上漲，就算出現下跌回檔，股價也很快反彈上揚。營建指數自去年11月開始向上墊高，今年4月大漲21%，總成交金額爆出2633.89億元，與先前每月大多200~300億的成交金額相比，大增約10倍，營建股的熱度急速飆升。

遠雄今以78元跳空開高，股價上衝至80.6元漲停鎖死。遠雄建設表示，部分建案工期因受到缺工、造價上漲等影響，故遞延至今年，包括總銷37億元的「中和遠雄擎光」、總銷34億元的台南「遠雄明日讚」34億元、「遠雄寬寓」、「遠雄宜進I-City」等，因此今年入帳個案將增加，總計約有七個新建案可在今年完工交屋，合計總銷約200億元以上。明年完工案量預計有360億元、2026年更將有1,119億元。

潤泰新獲投信連買兩天，今以39元開出，早盤急拉至漲停42.25元，成交量超過5萬張。今年完工個案包括「潤泰青田618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」、「潤泰左岸生活」，總銷19億元的新北市三重區「潤泰左岸生活」、已售近八成，總銷約9億元的「潤泰信義」預計年中取得使照並交屋入帳。

總銷18億元的「潤泰大安富陽」與總銷10.5億元的「潤泰青田618」則已經完銷，前案預計第4季取得使照後，就可陸續交屋入帳；青田618已經取得使照，將陸續於今年認列入帳。