中信金（2891）配息1.8元、市值夠大、殖利率超過5％！ 專家：被選進高股息ETF機率不小

金融股搭上可能的降息利多題材，今年整年度的表現不俗，加上還不錯的現金股利政策，手上持有金融股的投資人都笑呵呵。

那大部分的金融股股利政策都已經宣布，老師這邊幫各位統整好資料，有興趣的就自己下載回去參考。

以目前來看，殖利率最高的福邦證高達7.95%，其次是元大期跟群益期也有6%表現。

金控類股中則是中信金殖利率最佳，不僅大方給出1.8元現金股利，更是擺脫一元金的稱號，加上市值夠大，後續被高股息ETF選入的機會不小。

還有多家金融股都有配發股票股利，鄉民最愛的台中銀與台企銀，則是股票股利高於現金股利，現金殖利率看似低了很多，但是還原回去的話其實是很不錯的，有興趣自己看資料研究吧！

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