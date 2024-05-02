中信金（2891）配息1.8元、市值夠大、殖利率超過5％！ 專家：被選進高股息ETF機率不小

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聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

金融股殖利率是多少看這裡，一次全公布

金融股搭上可能的降息利多題材，今年整年度的表現不俗，加上還不錯的現金股利政策，手上持有金融股的投資人都笑呵呵。

那大部分的金融股股利政策都已經宣布，老師這邊幫各位統整好資料，有興趣的就自己下載回去參考。

以目前來看，殖利率最高的福邦證高達7.95%，其次是元大期跟群益期也有6%表現。

金控類股中則是中信金殖利率最佳，不僅大方給出1.8元現金股利，更是擺脫一元金的稱號，加上市值夠大，後續被高股息ETF選入的機會不小。

還有多家金融股都有配發股票股利，鄉民最愛的台中銀與台企銀，則是股票股利高於現金股利，現金殖利率看似低了很多，但是還原回去的話其實是很不錯的，有興趣自己看資料研究吧！

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2880華南金 2891中信金 ETF 殖利率 金融股 高股息

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