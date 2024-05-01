高鐵衝業績 四路並進

台灣高鐵（2633）董事長江耀宗表示，將續推四招以開源節流、擴大客源，對於今年營運成長仍舊很有信心，預告今年營運將比去年好。

江耀宗表示，這四招包括常態增班及彈性增班，全車自由座的臨時機動性；其次、開拓新客源、第三移轉需求性的客源，將喜歡搭尖峰時段的旅客移到離峰時間；第四創收，達到移鋒填谷目標，將有些冷門沒有人搭的時間帶用促銷來增加新客源。

此外，最新公布的第10屆公司治理評鑑繳出亮麗成績單，今年連續第七年榮獲排名前5%佳績，並六度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%。對於今年營運展望也很有信心。

江耀宗表示，台灣高鐵自2016年掛牌上市以來即積極參與公司治理評鑑，希望透過外部檢視機制有效落實誠信經營，同時致力將ESG（即環境、社會、公司治理）納公司營運規劃，期許公司提升治理成效質與量，持續深化永續治理的文化。