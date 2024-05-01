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遠雄處分房地 獲利1億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

遠雄建設（5522）昨（1）日公告，出售台北市北投區房地及車位，包括房地四戶、車位20車，總價為5億4,700萬元，買方為凌群開發，預計處分利益約1億元。

遠雄建設表示，去年受到缺工、造價上漲等因素，導致部分建案工期遞延至今年，包括總銷37億元的「中和遠雄擎光」、總銷34億元的台南「遠雄明日讚」34億元、「遠雄寬寓」、「遠雄宜進I-City」等，因此今年入帳個案將增加，總計約有七個新建案可在今年完工交屋，合計總銷約200億元以上，明年則預計完工案量有360億元、2026年更將有1,119億元。

推案方面，遠雄指出，今年預計有七筆新案推出，總推案量逾300億元，維持往年水準，且將擴展開發區域重心至七都及都市更新案，推案範圍分布全台，北中南都會有新案，其中又以台中新案最多。

除了房地產本業之外，遠雄建設持續投資於固定收益不動產，包括持有30%股份的林口三井Outlets的三新奧特萊斯，持股24%台北大巨蛋BOT案的遠雄巨蛋事業公司，加上100%持股遠雄營造在大巨蛋投資的4%，合計綜合持股比率為28%。

法人指出，今年房地產市場在打炒房利空淡化、新青安貸款助攻下，買氣熱絡，加上市場資金充沛，高端住宅市場也有望逐漸回溫。

遠雄

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