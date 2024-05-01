快訊

貴婦奈奈吸金潛逃案！「男友名醫父」黃立雄夫妻涉詐明早押解回台

哥倫比亞宣布將與以色列斷交 控以國總理對加薩「種族滅絕」

車用零件廠 拓藍海市場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車用零組件廠拓藍海，轉攻高階市場，車用內飾件大廠廣華-KY（1338）宣布，將以擴大與客戶合作從二階供應商提升至一階供應商，已取得部分新單；另外，倉佑更取得逾十個高階電動車新車傳動系統訂單，可望開拓新藍海。

今年第1季中國汽車市場受到車廠降價潮帶來消費者觀朢，致使各品牌車廠銷量不及預期，經銷商庫存量降低但生產節奏恢復緩慢，雖政府近期提出以舊換新和報廢換新政策，但因相關具體實施方案尚不明朗，也導致對汽車市場產生一定的影響。

廣華公司表示，中國大陸新能源車市場殺價競爭，將不可避免擠壓OEM廠與其相關供應鏈廠的獲利空間，若只有單一生產技術零組件廠，將有可能遭遇強烈價格競爭。逢此變局，台廠因此祭出新策略，提升自身營運動能。

因此，廣華已超前布局，與客戶共同開發且通過製程認證陸續切入光電整合性產品，由原本的二階供應商，逐步往一階供應商邁進，並同時提高塗裝件及轉印件營收的比例，冀望公司未來營運向上發展穩健動能。

中國大陸新車銷售市場仍處調整期，廣華看好隨著一系列汽車促消費政策措施發力，以及客戶新車款上線計畫持續推進，將陸續加強與自主品牌車廠更多合作空間。

廣華除了預計今年下半年將逐步出貨給比亞迪、本田「光與美的系統開發」新訂單，且有機會在新能源車新車市場的銷售紅利表現，推進公司整體產能稼動率表現。

倉佑看好汽車產業持續朝向新能源車、電動車技術進程，有望帶動主要客戶加速電動車新零件之開發的腳步。公司旗下既有之電動車、電動自行車類關鍵零組件之訂單需求持續穩健增加，以目前在手訂單來看，公司目前已有超過十個高階電動車新車款的傳動系統關鍵零組件，雖整體量不如傳統一般燃油車，但產品附加價值高，隨著主要客戶的拉貨力道持續增溫。

新能源車 新車銷售 電動車

延伸閱讀

比亞迪銷量超越特斯拉、歐洲每5輛就有1輛陸製...德國汽車教父：已被逼到窘境

總額1億 高雄市促產補助啟動增淨零設備利息補助

影／電動車釀禍...台中精誠商圈騎樓凌晨起火 燒毀11輛機車及變電箱

電動車基金 商機奔馳

相關新聞

漢翔、長榮航太 有潛利

中東局勢詭譎多變，區域情勢依然緊繃，台股軍工供應鏈持續受惠資金青睞，加上軍用商規無人機標案預計第3季決選出通過資格標的廠...

車用零件廠 拓藍海市場

車用零組件廠拓藍海，轉攻高階市場，車用內飾件大廠廣華-KY（1338）宣布，將以擴大與客戶合作從二階供應商提升至一階供應...

藥華血癌新藥 攻陸報捷

藥華藥（6446）昨（1）日宣布，旗下罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，中國大...

高鐵衝業績 四路並進

台灣高鐵（2633）董事長江耀宗表示，將續推四招以開源節流、擴大客源，對於今年營運成長仍舊很有信心，預告今年營運將比去年...

遠雄處分房地 獲利1億

遠雄建設（5522）昨（1）日公告，出售台北市北投區房地及車位，包括房地四戶、車位20車，總價為5億4,700萬元，買方...

陽明：貨櫃輪前景比預期好 董座強調市場仍存在供過於求問題

陽明海運董事長鄭貞茂昨（29）日表示，貨櫃輪今年市場前景比預期好，紅海危機、貨量增加是兩大關鍵，而主要國家經濟體PMI回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。