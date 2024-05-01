車用零件廠 拓藍海市場

車用零組件廠拓藍海，轉攻高階市場，車用內飾件大廠廣華-KY（1338）宣布，將以擴大與客戶合作從二階供應商提升至一階供應商，已取得部分新單；另外，倉佑更取得逾十個高階電動車新車傳動系統訂單，可望開拓新藍海。

今年第1季中國汽車市場受到車廠降價潮帶來消費者觀朢，致使各品牌車廠銷量不及預期，經銷商庫存量降低但生產節奏恢復緩慢，雖政府近期提出以舊換新和報廢換新政策，但因相關具體實施方案尚不明朗，也導致對汽車市場產生一定的影響。

廣華公司表示，中國大陸新能源車市場殺價競爭，將不可避免擠壓OEM廠與其相關供應鏈廠的獲利空間，若只有單一生產技術零組件廠，將有可能遭遇強烈價格競爭。逢此變局，台廠因此祭出新策略，提升自身營運動能。

因此，廣華已超前布局，與客戶共同開發且通過製程認證陸續切入光電整合性產品，由原本的二階供應商，逐步往一階供應商邁進，並同時提高塗裝件及轉印件營收的比例，冀望公司未來營運向上發展穩健動能。

中國大陸新車銷售市場仍處調整期，廣華看好隨著一系列汽車促消費政策措施發力，以及客戶新車款上線計畫持續推進，將陸續加強與自主品牌車廠更多合作空間。

廣華除了預計今年下半年將逐步出貨給比亞迪、本田「光與美的系統開發」新訂單，且有機會在新能源車新車市場的銷售紅利表現，推進公司整體產能稼動率表現。

倉佑看好汽車產業持續朝向新能源車、電動車技術進程，有望帶動主要客戶加速電動車新零件之開發的腳步。公司旗下既有之電動車、電動自行車類關鍵零組件之訂單需求持續穩健增加，以目前在手訂單來看，公司目前已有超過十個高階電動車新車款的傳動系統關鍵零組件，雖整體量不如傳統一般燃油車，但產品附加價值高，隨著主要客戶的拉貨力道持續增溫。