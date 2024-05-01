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漢翔、長榮航太 有潛利

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

中東局勢詭譎多變，區域情勢依然緊繃，台股軍工供應鏈持續受惠資金青睞，加上軍用商規無人機標案預計第3季決選出通過資格標的廠商等，市場看好漢翔（2634）、長榮航太等營運將受惠。

國泰證期顧問處經理蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜指出，中東除了以巴衝突，以色列與伊朗4月相互攻擊，雖都僅造成些微損失。不過這次行動打破過去數十年來伊朗與以色列僅限代理人戰爭的周旋，使周邊國家甚至是國際社會對衝突進一步擴大的擔憂。

全球局勢動盪不安，許多國家擬定的下一年度國防預算都大幅增加，目前台灣國防支出占GDP比重仍有提升空間，預算金額有望攀升。

此外，國內軍用商規無人機標案預計第3季決選出通過資格標的廠商，下一階段將決選出規格與價格標廠商。目前如雷虎科技、中光電、長榮航太等都送件搶標，漢翔、亞洲航空因擁有組裝與維修能力，也將與遴選廠商合作，協助後續量產作業。

雖此次軍用商規無人機競爭廠商眾多，加上無前例，驗收單位標準難以掌握，但隨全球局勢動盪，目前關注單價及技術門檻較高的無人機發展，漢翔、亞航及碳基科技等供應鏈，營運有望受惠。

漢翔 無人機 長榮航

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