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藥華血癌新藥 攻陸報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（1）日宣布，旗下罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，中國大陸稱「羅培干擾素」），獲中國大陸臨床腫瘤學會（CSCO）最新診療指南推薦，為唯一在高、低風險真性紅血球增多症（PV）均獲CSCO列為第一線治療首選的降血球藥物。

這是Ropeg繼今年年初獲美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）持續推薦為高、低風險PV病患第一線治療首選藥物後，再次獲得國際肯定。CSCO為中國大陸最具知名度和權威性的醫學科技學術性團體之一，年度診療指南更對國際臨床腫瘤學界具深遠影響。

Ropeg已獲全球40個國家核准用於PV，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場，預計今年獲大陸PV藥證，屆時將成為大陸唯一核准用於PV的藥物，藥華藥正積極進行上市前的準備。Ropeg於海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區已可自費使用，近期更進一步列入「中國職工家庭防癌抗癌險特藥目錄」，於海南先行區最高可獲100%的保險補助。

藥華藥

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