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11年來最佳！國泰金配發2元現金股利 殖利率達3.96%

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控昨（30）日董事會決議，普通股分派現金股利每股2元，現金股利發放率為61.7%。 圖／聯合報系資料照片
國泰金控昨（30）日董事會決議，普通股分派現金股利每股2元，現金股利發放率為61.7%。 圖／聯合報系資料照片

國泰金控（2882）昨（30）日董事會決議，普通股分派現金股利每股2元，現金股利發放率為61.7%；國泰金昨天股價跌0.3元，收50.5元，以昨天收盤價估算，股息殖利率為3.96%、逼近4%大關。

擁有逾50萬名股東的國泰金，昨天公布股利政策；每股配發現金股利2元外，其股利發放率61.7%，為11年新高。

國泰金控股利政策概況
國泰金控股利政策概況

國泰金昨天也決議，分派甲種特別股每股現金股利2.3元、乙種特別股每股現金股利2.13元。

國泰金指出，本次股利政策主要綜合考量金控營運獲利成長，子公司業務發展需要，及配息對財務指標之影響，發放現金股利後的雙重槓桿比及集團資本適足率CAR等財務比率，均仍維持穩健良好水準。

國泰金2023年稅後純益515億元，年增36%，每股稅後純益（EPS）為3.24元。受惠金融資產評價回升及獲利挹注，2023年金控淨值大舉回升1,897億元，增至8,014億元。

國泰金總經理李長庚先前在法說會上針對股利水準信心喊話說，「去年獲利明顯增加，會向董事會積極建議」；國泰金財務長陳晏如也說，股利會以現金為主，過去十年配發率約46%，今年會更積極、向董事會提報具競爭力的股利政策。

昨天股利政策拍板，股利發放率突破六成，為11年新高，展現分享經營成果予股東的誠意。

國泰金昨天也決議規劃辦理長期資金募集案，擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定，於適當時機辦理國內現金增資發行普通股、特別股，或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，擇一或二者以上搭配，發行的全部普通股及特別股股數以不超過15億股為原則，全案發行總金額視每股實際發行價格而定。


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