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第一保財報／第1季EPS達0.85元 創近年同期新高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

上市產險第一保（2852）30日公布第1季財報，今年第1季稅後純益達2.55億元，年增241.3%，累計每股稅後純益（EPS）為0.85元，改寫近5年同期新高。

第一保第1季稅前盈餘3.1億元，稅後純益達2.55億元，較去年同期0.75億元，年增241.3%，成長逾兩倍，累計每股稅後純益（EPS）為0.85元，改寫近5年同期新高。

第一保發言人吳東穎表示，第一保今年第1季簽單保費年成長9.97%，其中車險為主要險種，占比約達六成，加上公司從去年開始便進行強化利基業務的調整，過去第一保只要有業務來就做，積極搶攻市占，但現在會把利基業務放在第一項，並篩選出不好的業務，進行調配，到今年第1季也有一些成績展現出來。

展望今年，吳東穎指出，在個人險種持續增長以及公司改變體質等影響下，看好今年獲利持續朝正向發展。

EPS 財報

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