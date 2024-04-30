皇昌 配發股利1.8元
皇昌營造（2543）昨（30）日股東會承認2023年年報，會中通過配發現金0.4元、股票1.4元，合計股利1.8元；皇昌董座江程金表示，工料雙漲拉高營造成本，公司將慎選工程承攬，以追求營運穩定。目前皇昌在手、未交工程案量逾600億元，中長線營運穩健無虞。
皇昌2018年起營運逐年成長，昨股東會承認2023年營收達112.75億元，較2022年84.48億元成長33.5%，毛利率達8.95%，較前一年度4.51%增逾四個百分點，營業利益達7.42億元、較前年大增1.1倍，稅後純益達5.1億元，較前年2.42億元激增1.1倍，每股稅後純益達2.15元，優於前年的1.02元，寫下近六年來佳績。
皇昌營造昨股東會同步通過配發0.4元現金、1.4元盈餘轉增資配股，總計發放1.8元股利，創下25年股利發放新高，配發率高達83.7%；依昨（30）日收盤價49.4元計算，若後續順利填息，初估現金殖利率約0.8元。
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