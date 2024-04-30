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豐興 估本季穩中向前

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（30）日舉行法說會，認為中國大陸控制鋼鐵產能，對鋼市有正面助益。此外，國內鋼筋表面消費量需求還是不錯，預期第2季鋼筋銷售可與去年同期相當，條線則年增幅度上達10%以上，將在穩定中持續向前。

豐興指出，鋼價自去年10月谷底反彈，但隨後大陸鋼鐵產量大增，今年1月鋼價開始下跌，3月開始大陸減產，鋼價自3月觸底、4月回升，第2季仍要觀察大陸鋼鐵供應是否有序控管，目前看起來是有維持減產，可以稍微樂觀看待，但還是要持續觀察。

需求面部分，世界鋼鐵協會預估今年粗鋼需求將增加1.7%，較去年增加約3,010萬公噸，全球二經濟體大陸與美國製造業與建築業需求是重要，其中隱憂在於美國降息時間似乎有可能延後，正向因素與不確定因素仍在彼此拉扯。

豐興表示，廢鋼目前處於中高價，夏季限電將至加上日圓貶值導致日本廢鋼出口價較弱，廢鋼短期波動應該不大。

產品利差方面，鋼筋近幾年變化不大，主要受進口小鋼胚競爭影響，不過鋼筋表面消費量持續成長，豐興鋼筋銷售成長狀況也與市場一致；型鋼利差則相對穩定，而豐興在型鋼市占率也相當穩定，至於條線類產品第2季利差則可望較去年下半年改善。

在碳費課徵方面，目前還在草案階段，仍要等政府公布費率，不過第1季已經有估列在營業成本，目前是用1公噸碳排課300元去認列。

豐興 鋼價 鋼鐵

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