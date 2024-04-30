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華新盤元價 最高漲5,000元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
華新麗華因應成本，調漲5月各系盤元價格。圖為不銹鋼示意圖。（本報系資料庫）
華新麗華因應成本，調漲5月各系盤元價格。圖為不銹鋼示意圖。（本報系資料庫）

華新麗華（1605）昨（30）日開出5月盤元牌價，受到生產成本大漲、市場需求回溫下，除400系維持平盤外，其餘300系、316系附價及200系全面調漲，其中300系已經是連五個月調漲。

華新表示，不銹鋼主要原料鎳、鉬、銅合金價格持續上漲，台幣匯率貶值均使生產成本大幅增加。另根據台經院公布台灣「製造業營業氣候測驗點」已呈現連續四個月上揚態勢，顯示市場需求逐步回溫。

華新指出，綜合市場、成本及客戶接單競爭力考量，5月盤價調整，300系調漲每公噸5,000元；316、含銅系列與焊材附價依合金比例調漲每公噸1,000元到3,000元；200系調漲每公噸2,000元；400系維持平盤。

據外媒報導，新規定將禁止倫敦金屬交易所（LME）和芝加哥商業交易所（CME）接受俄羅斯新供應的金屬，4月13日宣布停止俄羅斯鋁、銅、鎳交易，讓近期銅價、鎳價雙漲，倫敦金屬交易所（LME）銅衝破每公噸1萬美元，為近兩年來首見，國際鎳價4月中旬也持續走揚，截至30日已經達每公噸1.9萬美元。

華新指出，先前不銹鋼與資源事業受到中國大陸房市景氣不佳，不銹鋼市況需求疲軟，不過第2季起有望好轉，而國內不銹鋼事業將擴大高值化產品比例，歐洲不銹鋼進行全球產銷布局，開拓高端產品市場。

不銹鋼 俄羅斯

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