台航上季EPS 0.81元 加速換新船

台航（2617）昨（30）日公告首季財報，第1季營業毛利4.4億元，年增43%，而首季收到境外資金投資抵減及未分配盈餘實質投資抵減退稅款，認列所得稅利益，稅後純益約3.4億元，年增1.26倍，每股純益（EPS）0.81元。

台航表示，第1季原本是散裝傳統淡季，但巴拿馬及蘇伊士兩大運河分別因氣候及區域衝突等因素導致部分船舶改繞道非洲好望角，抵消部分運力，再加上中國大陸對鐵礦砂需求強勁，以及美國糧食出口自去年底反彈回升等因素支撐下，首季整體運價表現較過往為佳。

台航說，2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，已導致部份船舶開始減速，預期今年在歐盟開始課徵碳稅後，會進一步促使更多船舶以經濟航速運行，船舶周轉率將減少並有助運價提升。

台航指出，考量國際間對溫室氣體（GHG）排放管制日趨嚴格，為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，今年初已再訂兩艘4萬載重噸散裝新船，預計後年投入營運。