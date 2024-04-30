寒舍第1季EPS 1.82元 有望迎利多

寒舍（2739）昨（30）日公告第1季財報，受惠於春節旺季餐飲需求暢旺，加上日客回流所帶動，首季合併營收13.55億元，年增13.45%，稅後純益1.67億元，年增103.4%，每股純益1.82元，皆創下歷史同期新高。展望後市，寒舍表示，兩岸旅遊有望開放的利多商機，且適逢連假檔期，持續衝刺第2季營收動能。

寒舍表示，今年首季住宿營收年增20.91%，尤其3月住房率強勁拉抬。主要是旗下台北喜來登3月住房率達87.65%、住宿營收1.06億元，超越疫前水準外，更是2015年以來同期新高，其中日籍旅客相較去年同期住房率成長342.8%，顯示國際旅客回流快速增溫，以日本、美國為大宗，此外，自創品牌寒居酒店韓籍旅客數亦較去年增長。

展望後市，寒舍表示，第2季觀光產業迎來利多，住宿方面受惠於中、日兩大黃金周加持，以日本房客占比21.9%的台北喜來登來說，長達七天的日本黃金周加持，連假效益顯著。此外，4月兒童清明節連假，加上親子旅遊銷售旺季的暑期即將到來，讓旅遊需求續熱。