寒舍第1季EPS 1.82元 有望迎利多
寒舍（2739）昨（30）日公告第1季財報，受惠於春節旺季餐飲需求暢旺，加上日客回流所帶動，首季合併營收13.55億元，年增13.45%，稅後純益1.67億元，年增103.4%，每股純益1.82元，皆創下歷史同期新高。展望後市，寒舍表示，兩岸旅遊有望開放的利多商機，且適逢連假檔期，持續衝刺第2季營收動能。
寒舍表示，今年首季住宿營收年增20.91%，尤其3月住房率強勁拉抬。主要是旗下台北喜來登3月住房率達87.65%、住宿營收1.06億元，超越疫前水準外，更是2015年以來同期新高，其中日籍旅客相較去年同期住房率成長342.8%，顯示國際旅客回流快速增溫，以日本、美國為大宗，此外，自創品牌寒居酒店韓籍旅客數亦較去年增長。
展望後市，寒舍表示，第2季觀光產業迎來利多，住宿方面受惠於中、日兩大黃金周加持，以日本房客占比21.9%的台北喜來登來說，長達七天的日本黃金周加持，連假效益顯著。此外，4月兒童清明節連假，加上親子旅遊銷售旺季的暑期即將到來，讓旅遊需求續熱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言