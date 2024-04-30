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牧德財報／首季每股賺0.5元 續拓半導體、PCB 東南亞商機

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

牧德（3563）30日董事會通過 2024 年第一季合併財務報告， 毛利率54%， 每股稅後純益0.50 元， 較去年每股稅後盈餘 3.50 元， 減少 3.00 元， 獲利不如預期主要原因為大陸地區市場景氣尚未回升，建廠進度不如預期， 應收帳款收回不易，致呆帳費用提列增加， 牧德將積極與客戶進行協商， 加速安排帳款收回時程， 回轉備抵呆帳提升獲利。

牧德指出，去年六月份引進策略性投資人封裝龍頭日月光半導體，對載板及封測產業 AOI 發展立下碁石， 目前雙方針對產品合作開發中，期望今年下半年能驗證完成，為營收注入新的量能。

受到兩岸政治的影響，設備在大陸銷售需大陸製造是必然的趨勢， 牧德提到，透過轉投資黑澤科技在大陸的子公司江蘇黑澤， 廠房已建制完成， 第二季將進行生產， 降低製造成本，進而提升公司競爭力。

牧德也說，因應 PCB 產業在東南亞陸續開出新產能相繼建廠，牧德將積極配合客戶的步伐， 建立專業的銷售及服務團隊， 與客戶一起共創泰國事業版圖。

牧德

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