永光首季EPS 0.071元 需求回溫

台灣永光化學（1711）昨（29）日公布3月自結獲利數字，單月合併營收7億453萬元，月增43.8%、年減3.2%；合併營業淨利1,251萬元；合併稅前盈餘3,186萬元，單月每股稅前盈餘0.058元。

永光今年第1季自結數，單季合併營收18億9,960萬元，較去年同期減少2.2%；合併營業淨損334萬元，較去年同期淨利減少5,424萬元；合併稅前淨利3,922萬元較去年同期淨利減少1,226萬元；單季每股稅前盈餘0.071元。

永光表示，受惠面板顯示產業、Mini LED、Micro LED等拉貨需求帶動，第1季電化事業成長顯著。特化事業也見回溫，光阻劑、碳化矽基板研磨液陸續通過新客戶認證並開始出貨，隨碳矽應用逐漸放量，成長可期。

展望未來，永光指出，過往第2季為傳統旺季，但疫情過後，以往經驗已被打破，短期未見全面成長動能出現，僅局部市場、產品有見到成長機會；其中電化事業、特化需求也已見回溫，表現相對勝出。