台鹽首季EPS 0.52元
台鹽（1737）昨（29）日公布首季財報，單季獲利1.04億元，小幅年減3.7%，每股純益為0.52元。展望本季，該公司將進入包裝水銷售旺季，加上籌建的第一場自有太陽能案場已併聯發電，將可挹注營運表現。
台鹽表示，分析上一季營運情況，本業主力產品鹽品和包裝水銷售均有成長，惟保養品業績略為遜色，以致單季營收達8.13億元，較去年同期的8.65億元，衰退6%，波及獲利減至1.04億元，比去年同期的1.08億元，減幅為3.7%，每股純益0.52元。
展望前景，母親節檔期活動剛拉開促銷序幕，台鹽業務部門正全面總動員，推出多項亮點促銷；同時，包裝水隨著天氣轉為炎熱也進入銷售旺季，可為營運加持。
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