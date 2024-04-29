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寬量：台灣生技業吸引投資目光 將迎一波上市櫃熱潮

中央社／ 台北29日電
寬量國際創辦人暨執行長李鴻基。(照片來源：QIC)。
寬量國際創辦人暨執行長李鴻基。(照片來源：QIC)。

金融顧問機構寬量國際（QIC）今天舉辦第2季投資說明會，創辦人暨執行長李鴻基指出，經過10多年的洗禮與淬鍊，台灣新興生技公司正引領新一代生技醫藥公司進入第三波浪潮，預期台灣資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮，成為國內外投資人聚焦板塊。

李鴻基表示，寬量國際4月在新加坡舉辦第15屆Taiwan CEO Week投資論壇，與會的24家公司中有6家是生技公司，包括3家新藥開發公司、2家醫療器材公司及1家生技保健品公司。國際機構投資人對於台灣新藥開發的思路與技術印象深刻，也認為台灣醫療器材公司的創新營運模式極具潛力。

寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）說，從2020年以來，台灣生技指數表現亮眼，漲幅達62%。相較之下，美國那斯達克生技指數3年多來僅上漲14%，香港恆生生技指數則下跌42%。

谷月涵指出，國際機構投資人過去對台灣生技業認識不深，但在香港與中國資本市場長期表現疲軟下，台灣成為目光轉移焦點。

寬量國際將於6月12日至13日舉辦「QIC生技醫療線上論壇」，將邀請香港、新加坡、美國及歐洲等地投資人，與台灣生技醫療公司進行對接，協助台灣生技醫療產業增加國際資本市場曝光度。

寬量國際資深顧問王冠然指出，台灣生技醫藥產業第一波浪潮出現在2008年前以學名藥為主的老牌大廠，第二波浪潮發生在2009至2019年多點開花的新興生技公司，在第二波浪潮中發展成功的生技公司，正引領新一代生技新藥公司向前衝刺，正式進入第三波浪潮。台灣新一代生技公司在技術創新上不但與世界接軌，而且接收創新治療形式的速度非常快。

王冠然觀察，2008年以來上市櫃生技公司由35家成長至133家，但近5年來上市櫃速度逐漸放緩；相較之下，興櫃生技公司家數明顯成長，目前已達99家。由於興櫃可以視為上市櫃的前哨站，可以期待台灣資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮。

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