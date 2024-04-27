大統益第1季每股純益1.76元 營運有壓
國內最大的油脂廠大統益（1232）昨（26）日公布第1季財報，受到原物料成本上揚，國內對於油品需求趨緩，使得第1季營收、獲利較去年同期下滑，單季的EPS為1.76元。
大統益第1季營收為56.26億元，年減9.37%，營業毛利5.89億元，稅後純益為2.81億元，季減 14%、年減18%，每股稅後純益為 1.76元。
大統益昨（26）日以平盤價145元作收。
對大統益而言，今年仍必須面對黃豆價格變動影響，再加上台幣貶值壓力，對於成本上升帶來壓力，國內的經濟變化等，今年的營運挑戰相當大不可謂不大，持續在產銷、匯率與原料操作策略上作必要調整，長期布局的競爭力也有望發揮下，維持全年獲利表現跟去年差異縮小。
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