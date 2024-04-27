豐興首季每股純益1.03元 利多報到

條鋼大廠豐興（2015）昨（26）日公布首季財報，單季稅後純益為6億元，年增1.7%，每股純益（EPS）1.03元。

展望市場前景，法人認為，受益國內重大公共工程相繼啟動，以及高科技業廠房擴建推進，對鋼筋需求可望維持穩定，有利該公司營運表現。

依據豐興公布財報數據，第1季營收為84.97億元，相較去年同期的87.45億元，減少2.48億元，減幅2.8%；惟在成本控管得宜下，毛利率由去年同期的10.5%攀升至逾10.9%，挹注獲利增為6億元，比去年同期的5.89億元，成長1.7%，每股純益1.03元。

豐興昨日上漲0.4元，收在69.4元。