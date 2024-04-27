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台驊賣長榮股 獲利3,889萬

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台驊投控（2636）提高資金使用效益，昨（26）日公告出售持有部分長榮股票，賣出的時間為1月2日到4月26日，賣出2,000張，每股平均價格為178.57元，交易總金額為3.57億元，獲利為3,889萬元。

台驊本是投資控股公司，投資也是公司營運項目之一，持續在低檔布局長榮海運，隨著股價走高後，昨天公告調節持股出售2,000張，截至目前為止還持有2,985張，持有的金額為5.58億元，持股比率0.14%。

台驊今年第1季自結營收達46.57億元，年增38.35%，隨著營收攀升，獲利表現也跟著出現想像空間。法人分析，第2季還有出售長榮海運獲利3,889萬元挹注，以股本13.34億元計算，推估每股貢獻0.27元。

台驊指出，今年第1季因貨櫃輪運價受到地緣政治影響大幅反彈，加上整體經濟需求面好轉，拉貨動能回升，帶動第1季營收出現明顯的上揚；對於第2季的展望，內部也看好紅海海域不穩定性仍高，縮減短線運力供過於求缺口，運價有望居高不下，今年台驊營運勢必跟著一起好。

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