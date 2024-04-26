資產概念股夯 志信攻漲停、南港大漲逾8%

營建股大漲也帶動資產概念股漲勢，內陸貨櫃運輸公司志信（2611）26日攻上漲停板，收27.65元，成交量超過2萬張，較平常交易量大增近十倍；南港輪胎（2101）近期股價持續上攻，今大漲8.58%，收59.5元，創下十年新高，成交量大增至6萬多張。另外泰豐（2102）、南紡（1440）、國產（2504）等股也表現強勢，顯現資金除了轉往營建，也流入資產股。

志信主要業務為內陸貨櫃運輸，包括長途貨櫃拖運、船邊轉運和油槽櫃運輸，並從事物流商品與冷凍週邊運送；營建業務部分，產品型態以住宅大樓及廠辦大樓為主。志信在2022年簽訂文山區實踐段三小段都更合建案，規劃興建地上17樓、地下3層的集合住宅，並已於去年12月申請都市更新事業計畫報核。

南港受到矚目的是「世界明珠」開發案，目前正在申請使用執照，爭取在上半年取得。建案基地位於南港路二段，共有六棟住宅大樓、二棟辦公大樓。其中，住宅銷售率已達7成，17樓以下近完銷，金額達248億元，預計2025年6月完工入帳；商辦有一棟已售115億元，預計今年6月完工入帳。

南港自4月以來已大漲47%，今更創下十年新高價位，並爆出超過6萬張天量，近四天獲外資連買超過9千張。

泰豐在土地開發部分，工商綜合區土地已解除土地移轉限制，至於自辦重劃住宅土地部分，目前已全區重劃中，預計3年完成。2022年11月桃園市府核准中壢區泰豐自辦市地重劃區重劃會實施市地重劃，規定3年完成，必要時得延長2年。而先前已預售4273坪地，改善財務資金，總價款21.4億元。

預拌混凝土龍頭國產在全台有28個預拌廠，其中21個自有，總面積5萬坪，大多為早期取得，土地具增值空間。國產先前在法說會中指出，將透過「都市更新」、「市地重劃」或「區段徵收」的方式，申請變更地目，提升資產價值。

國產處分台南商場土地將在今年第2季認列，貢獻獲利約10億元。南港廠開發案位於南港路三段與昆陽街附近，距離南港車站開車僅五分鐘，預計於2027年完工，商辦大樓開發完成後，國產可分回4.6萬建坪及約550個停車位，法人估全數出租一年可貢獻14億元租金收入、8億元獲利。