大陸的歐洲期貨指數上漲 推升貨櫃三雄走強

大陸的歐洲期貨指數25日上漲7%，26日盤中指數再漲4%，航運業界認為，勢必推升今天要公布的上海集裝箱出口(SCFI)運價指數向上攀升，航運類股由陽明海運（2609）領軍上漲，盤中航運類股漲幅達2.5%。

陽明今天盤中一度站上50.3元，漲幅達6.7%，長榮海運（2603）股價最高也來到185元，漲幅達2%，萬海（2615）盤中股價最高來到46.9元，漲幅達3%。

中東地緣衝突無解，勢必將紅海危機影響時間拉長，進一步扭轉今年全球貨櫃輪供、需問題，歐洲市場需求增加後，推升運價走強，大陸的歐洲期貨指數已經連續兩天上漲，推升航運類股出現人氣。

長榮海運也分析，國際貨幣基金（IMF）上修今年全球經濟成長預測，理由是美國和一些新興市場表現強勁，預估2024和2025年全球實質國內生產毛額（GDP）成長率為3.2%，全球經濟展望正向發展。

陽明海運指出，根據經濟合作與發展組織(OECD) 最新發布的「全球經濟展望」報告，估計2024年全球經濟成長率為2.9%，將今年經濟增長率上調0.2%至2.9%，並預估美國經濟展望好轉，抵消歐元區成長減弱，2025年的經濟則維持在3%。

陽明海運也不諱言的指出，農曆春節後亞洲出口需求逐漸回升，但整體貨量需求成長仍不明朗，全球性國際政治經濟局勢不穩，再加上以色列伊朗情勢緊張迫使船舶繞道而行，造船船舶周轉天數拉長，受紅海危機因素干擾，市場船舶供給吃緊。

以色列伊朗情勢緊張，不再只是紅海危機問題而已，對於全球貨櫃輪的供給衝擊時間將再拉長，紅海危機無解、巴拿馬缺水問題未解，已經將全球市場船舶供需失衡缺口吃掉，影響時間已經從短期拉長到中期往第3季遞延，全球貨櫃輪價格再跌的空間有限，只要需求一出籠，價格恐怕再度向上攀升。