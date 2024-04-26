快訊

竟然發生在日本！台人北海道吃活體帝王蟹遭掉包 「1舉動」讓老闆啞口無言終認錯

閃電列車又出現了！ 專家：這種對流系統實在不像春雨

「脆」好綠但蔣萬安不怕 深入敵營的社群之戰有何布局？

歐洲期貨指數飆 運價看漲 貨櫃三雄盤中上揚

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

由於紅海危機持續未解，航商不得不繞行好望角取代蘇伊士運河，歐洲線船舶航行時間加長導致船荒，中國大陸的歐洲期貨指數4月以來驚驚漲，25日更大漲近5%，可能將推升上海集裝箱出口SCFI運價指數，貨櫃三雄盤中紛紛股價上揚，陽明海運（2609）強漲逾3%，長榮（2603）、萬海（2615）漲幅逾1%。

除了紅海危機和巴拿馬缺水問題，以色列伊朗情勢緊張也影響全球貨櫃輪的供給，影響時日已經拉長到第3季，未來如進入旺季，需求一開出，運價恐怕再度向上攀升。

歐洲線方面，近期歐洲港口出現貨櫃堆滿港口的現象，引發歐洲塞港危機的疑慮，長榮海運總經理吳光輝指出，因紅海危機事件，航商不得不繞行較遠的好望角，航行時間加長下，歐洲線就需要投入更多的船，估計歐洲航次要增加二艘船投入，才能維持固定航班服務。

中國大陸的歐洲期貨指數4月以來持續上漲，先前地中海航運（MSC）也宣布5月起歐洲線運費每大櫃運價增加上千美元，業內專家指出，本周貨櫃運價指數看來會有一波上漲動能。

除了歐洲線看漲，上周SCFI遠東地區至南美運價繼續狂飆，每TEU（20呎櫃）漲幅達14%，顯現市場缺船效應排擠到其他航線。陽明表示，持續優化南美東岸航線布建，預計5月初開始優化現行遠東往返南美東岸的SA3航線，並新闢一組SA5航線，持續強化陽明海運於南美東岸市場的航線競爭力。

陽明海運今開盤一度上衝至50.3元，挑戰年線反壓，並出現超過7萬張大量，昨日也獲投信大買近2千張，盤中漲幅逾3%。

航線 陽明海運

延伸閱讀

好望角到白沙屯 苗栗觀光「最強提案」16縣市中脫穎而出

SCFI 反彈但美國線未止跌 後市看供需、市況變化

陽明董事長鄭貞茂：全球運價較去年好 陽明獲利跟著好

苗縣府會勘好望角海角樂園 規畫挹注4億發展觀光廊帶

相關新聞

富邦金配發股利3元 現金2.5元、股票0.5元

富邦金控昨（25）日董事會決議普通股每股配發現金股利2.5元、股票股利0.5元，合計股利配發3元，總股利配發率62.5%...

螺絲業報喜 迎歐洲長單

螺絲業低迷氛圍中，喜傳螺絲大廠朝友工業獲得來自歐洲長單，這筆訂單對艱困的螺絲產業如大旱見到雲霓，供應鏈相關業者、線材大廠...

晶碩、視陽目標價 調升

美系外資針對隱形眼鏡股發布最新報告，同時上修晶碩（6491）、視陽今、明年獲利預估，並調升晶碩評等與目標價、維持視陽正面...

智伸科 電動車業務報捷

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）布局新能源車市場的產品線有成，與主要品牌車廠、Tier 1一階汽車零組件廠共同...

國喬轉型 設置永續長

國喬啟動轉型，總座兼任永續長。國喬石化（1312）昨（25）日董事會通過設置永續長，由總經理曾嘉雄兼任，以深化國喬石化的...

三商家購展店 不停歇

三商家購（2945）旗下三友藥妝Tomod’s特美事持續展店，繼3月份於桃園市中壢區展今年首家社區型門市，5月將於新北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。