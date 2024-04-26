歐洲期貨指數飆 運價看漲 貨櫃三雄盤中上揚

由於紅海危機持續未解，航商不得不繞行好望角取代蘇伊士運河，歐洲線船舶航行時間加長導致船荒，中國大陸的歐洲期貨指數4月以來驚驚漲，25日更大漲近5%，可能將推升上海集裝箱出口SCFI運價指數，貨櫃三雄盤中紛紛股價上揚，陽明海運（2609）強漲逾3%，長榮（2603）、萬海（2615）漲幅逾1%。

除了紅海危機和巴拿馬缺水問題，以色列伊朗情勢緊張也影響全球貨櫃輪的供給，影響時日已經拉長到第3季，未來如進入旺季，需求一開出，運價恐怕再度向上攀升。

歐洲線方面，近期歐洲港口出現貨櫃堆滿港口的現象，引發歐洲塞港危機的疑慮，長榮海運總經理吳光輝指出，因紅海危機事件，航商不得不繞行較遠的好望角，航行時間加長下，歐洲線就需要投入更多的船，估計歐洲航次要增加二艘船投入，才能維持固定航班服務。

中國大陸的歐洲期貨指數4月以來持續上漲，先前地中海航運（MSC）也宣布5月起歐洲線運費每大櫃運價增加上千美元，業內專家指出，本周貨櫃運價指數看來會有一波上漲動能。

除了歐洲線看漲，上周SCFI遠東地區至南美運價繼續狂飆，每TEU（20呎櫃）漲幅達14%，顯現市場缺船效應排擠到其他航線。陽明表示，持續優化南美東岸航線布建，預計5月初開始優化現行遠東往返南美東岸的SA3航線，並新闢一組SA5航線，持續強化陽明海運於南美東岸市場的航線競爭力。

陽明海運今開盤一度上衝至50.3元，挑戰年線反壓，並出現超過7萬張大量，昨日也獲投信大買近2千張，盤中漲幅逾3%。