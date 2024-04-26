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智伸科 電動車業務報捷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）布局新能源車市場的產品線有成，與主要品牌車廠、Tier 1一階汽車零組件廠共同針對電動車、油電混合車、氫能源車等關鍵零組件產品技術合作升級，訂單進入爬坡階段。

智伸科主要客戶對旗下缸內直噴引擎、汽油高壓泵浦、等汽車關鍵零組件的需求保持良好動能，加上新產品包括空氣懸吊系統、安全系統等關鍵零組件需求穩步放大，帶動智伸科各生產基地產能利用率爬升，汽車的營收比重已近七成、較去年同期的56.94%增加10.35個百分點。

智伸科強調，公司在新能源的產品線尤其在自主品牌車廠客戶的耕耘成果相當好，安全系統零組件與Continental、拓普等已成功針對空氣懸吊系之統關鍵零組件開發完成，由於將壓縮機、閥組、控制單元整合一個模組中，可減輕1.0至1.5公斤的重量，並縮小箱體尺寸；亦與BOSCH、Continental、ZF、NASN、拓普等針對煞車系統開發One-box系統，供應相關控制閥等關鍵零組件，加上氫能源車、增程式電動車等關鍵零組件的開拓，帶動智伸科良好的訂單能見度，且目前已進入爬坡生產階段。

智伸科今年有機會隨著中國大陸新能源車滲透率持續提升，主要客戶拉貨力道提振，推進公司2024年汽車事業部來自新能源車的營收比重進一步攀高。

新能源車 智伸科

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