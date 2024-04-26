鄉林搭台積效應 搶進雲林

鄉林集團（5531）昨（25）日表示，鄉林首次跨越濁水溪、在雲林斗六推出董事長回鄉代表作「鄉林雲峰」。從近期的來客數可見，該案可望開出紅盤。

鄉林集團董事長賴正鎰坦言，近幾年因為通膨影響，加上工料雙漲，購屋剛性需求增加。此次雲林斗六推案，其中有不少客戶是看好台積電先進製程廠有可能落腳雲林，期待雲林經濟起飛。

鄉林今年推案積極，預計推出三案，包括剛進場總銷30億元「鄉林雲峰」、總銷130億元台北都更案「鄉林中山賦」，以及預計年底進場、總銷80億元台北萬華都更案，合計總銷金額達240億元。

賴正鎰指出，雲林近幾年從農業立縣漸漸轉向農業與高科技產業並重，中科虎尾園區為生技醫藥及光電產業發展基地，全球封測龍頭廠日月光投控旗下矽品精密也加碼投資擴建新廠，新興科技產業聚落發展可期。

近期更盛傳台積電下一階段半導體先進製程廠有機會選定虎尾科學園區，房市後市不容小覷，依去年實價登錄資料顯示，雲林縣治所在的斗六，房價站穩3字頭，部分建案高樓層每坪單價甚至站上32萬至35萬元。