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訊連法說會／董座樂看營運「漸入佳境」 全年營收與獲利同步向上

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
訊連董事長黃肇雄。記者吳康瑋／攝影
訊連董事長黃肇雄。記者吳康瑋／攝影

訊連（5203）25日召開法說會，董事長黃肇雄看好，今年營運將「漸入佳境」，樂看全年營收與獲利同步成長。

黃肇雄指出，截至今年第1季，已提列asknet solution AG預期信用減損共5,166萬元，預估第2、3季分別仍需認列1,600萬元、1,000萬元相關損失，第4季起就無需再認列。

訊連第1季Create B2C營收占比72.1%，營收年增27.1%，動能持續強勁；PC-OEM營收占比23.2%，營收年減11.2%； 人臉辨識等新事業營收占比4.7%，營收年增0.5%。

黃肇雄表示，由於數位媒體產品線（Create B2C）導入的生成式AI新功能，受到用戶喜愛，帶動營收成長，對未來動能也樂觀看待，看好今年業績可望持續向上，優於2023年。

對於今年產品布局，黃肇雄指出，將選定垂直應用領域，以線上商品販售與行銷影像生成、美顏美容及時尚打扮生成、美工與創意設計生成等三大面向，深化去年開發出的20幾項生成式AI功能，預計6月前相關功能就會導入app產品線。

訊連已與英特爾與PC品牌廠合作，共同推動AI PC計畫、拓展相關應用。黃肇雄表示，目前已有幾個專案在進行中，看好AI PC應用會有相當不錯的成長機會，下半年將有營收挹注，要大量貢獻則需等到明年。

黃肇雄預期，在英特爾、高通及超微等PC晶片廠推波助瀾下，明年AI PC會有蠻好的機會，而訊連與PC晶片與品牌廠合作多年，隨著明、後年相關平台使用者體驗持續進步，訊連也將掌握絕佳的市場商機。

營收 訊連 黃肇雄

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