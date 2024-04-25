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不畏大盤盤中大跌 營建股反向上衝！中工爆量上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股25日開盤後一度下跌283.17點至19,848.57點，但營建股表現強勢，上市營建指數強漲近2%。聯合報系資料照
台股25日開盤後一度下跌283.17點至19,848.57點，但營建股表現強勢，上市營建指數強漲近2%。聯合報系資料照

台股25日開盤後一度下跌283.17點至19,848.57點，但營建股表現強勢，上市營建指數強漲近2%。受惠新建案房價易漲難跌、未來眾多老屋面臨都更，及329檔期推案量衝上7,800億元，營建股紛紛股價上衝，大將（1453）盤中攻上漲停板，國產（2504）強漲逾8%，華友聯（1436）、宏璟（2527）上漲逾6%，中工（2515）漲幅逾4%，爆出15萬張大量，為今成交量第二名。

近年來原物料上漲、科學園區議題、加上政府的新青安政策，支持首購族買房，都讓新建案房價易漲難跌。雖然591新建案表示，今年全台第1季總銷金額年減兩成，但推案數年增約一成，其中桃竹縣市表現亮眼，個案、總銷及戶數皆季、年雙位數成長，新竹在市區總銷合計逾250億元，較去年同期大增逾5成。另由於台積電（2330）的題材帶動下，台南新案的開價及成交價雙雙攀至歷史新高。

而403花蓮強震，也震出台灣老舊危險建築的都更問題，內政部統計，全國屋齡超過50年的房子有110萬棟，屋齡30年以上的房子，更達460萬戶，占比50%。行政院長陳建仁24日表示，內政部成立國家住都中心，希望能推動危老重建都更工作，未來再繼續推動獎勵的辦法。

另預售市場表現熱絡，據591新建案資料，今年光329檔期，全台推案量就衝7,800億元。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場已經熱銷9個月，且今年前二月的預售揭露成交高達3,200億元，延續去年下半年以來的熱絡市況。

種種因素帶動營建股漲勢，中工盤中出量上漲逾3%，大將鎖漲停至23.5元，國產昨日重挫後今又反彈大漲超過8%，遠雄（5522）、達麗（6177）上漲7~8%。

中工目前在手工程量超過1,500億元，將進入建案開發收成期，目前業績看到2030年，包含中工碧硯閣預計在2024年第4季完工、土城AI園區有望在2025年第3季完工、鳴森院則有望在2027年完工。宏璟目前有高雄「K13智慧型廠辦大樓案」，預計今年第2季完工，中壢「第二園區智慧型廠辦大樓案」則預計2025年第2季完工，兩案均規畫做為封測廠。

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