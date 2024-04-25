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第一金（2892）配發股利1.15元…普通勉強能接受！ 存股哥：但仍是僅次00878的第二張王牌

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／余承翰 攝影
台股示意圖。圖／余承翰 攝影

第一金（2892）公告2023年股息0.85+0.3，去年EPS 1.65是近10年新高，但配發率大約69.7%是近10年新低，對於這個數字只能說是普普通通勉強可以接受，我本來預估會有1.2-1.25左右。

槓桿哥持有第一金65張，成本12.63，帳面獲利$949,046（115.36%），本次除權息拿現金股息$55,250、股票股息1950股，股價以今天收盤價27.2計，還原權息總值$108,290，成本下降到12.26，如果明年再配30股，我的第一金成本即將壓到11開頭。

雖然我已經將主力全部轉往高股息，但第一金對我來說仍是僅次於00878的第二張王牌，畢竟一年就是有總值10萬的股息，配股+配息可以快速壓低成本，股價不慍不火穩定成長，又有「大到不能倒」五個大字加值，這些都是第一金最棒的優點

關於第一金的使用說明書，它已不再是單純的用來「存股」，我覺得根本就是質押神股、開槓桿神器，用第一金開槓桿的威力我認為甚至超越目前市面上所有高股息。

防禦力非常高可以讓你的維持率基本不掉甚至持續增加，我在2022年時，質押借5成的第一金，維持率最低都還有195%左右，而且第一金都是國安基金會買的重點標的，萬一遇到股災還不用你來回補，國安基金就會幫忙補血拉維持率。

而且每年配股就像是內建的回血機制，可以不斷不斷質押去增加維持率或是再增貸都可以，我自己是選擇持續增貸，這麼便宜的資金來源，不好好利用實在可惜。

至於你說金融股現在還能不能買？畢竟殖利率比起高股息就是低了一階，我自己認為還是可以買，只是策略上要有所調整，存金融股未來就是要有做質押的打算，這樣才能完全發揮金融股的特點，讓存股威力最大化。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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