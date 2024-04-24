快訊

大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

隋棠孩子被地震嚇到失眠 讚老師「1舉動」：以人為本

勝一 首季EPS 1.6元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

特化溶劑廠勝一（1773）昨（24）日公告第1季財報，受惠於電子級溶液出貨回溫，首季財報不俗，稅後純益4億元，年增9%，單季每股純益（EPS）1.6元。

勝一表示，雖然半導體產業仍處於調整期，但最壞情況已過，在台積電供應鏈國產化趨勢帶動下，下半年隨半導體需求復甦，電子級半導體溶劑出貨可望逐季放量，尤其是近幾年陸續導入7、5奈米之清洗液、蝕刻液，至於3奈米產品後續則可逐漸放大。勝一昨日收178.5元，上漲4元、漲幅2.29%。

在台積電供應鏈國產化趨勢帶動下，配合客戶需求成長，勝一投資18億元、擴建電子級溶劑原料丙二醇甲醚（PM）二廠，預計2027年完工、2028年投產，年產能8萬噸；而針對半導體大廠要求的清洗液回收再利用，勝一也做好準備，2023年大約回收1~2萬噸清洗液，今年回收量可望持續成長。

勝一第1季營收26.48億元，季增3.6%、年增8.4%；營業利益4.69億元，季減6.2%、年增7.6%；稅前盈餘4.99億元，季增0.2%、年增9.1%。

半導體 台積電

延伸閱讀

台股大漲532點 台積電、鴻海、聯發科市值合增9,792億

台積電大漲朝月線挺進 這3檔 CoWoS 相關設備股齊飆漲停

台積前進10所高中開半導體微課程 學生在學什麼？

台股一度漲逾500點再站上2萬點 這5檔就貢獻超過340點

相關新聞

中電看淡後市 今年營運持平

中電（1611）昨（24）日召開法說會，展望後市，發言人黃至賢指出，受整體消費景氣保守影響，照明市場需求減弱影響，保守看...

汎德接單熱 獲利動能強

汎德永業（2247）旗下經銷保時捷與BMW兩品牌，在保時捷與BMW雙品牌接單強勁下，不只今年第1季營收創下同期新高，下半...

勝一 首季EPS 1.6元

特化溶劑廠勝一（1773）昨（24）日公告第1季財報，受惠於電子級溶液出貨回溫，首季財報不俗，稅後純益4億元，年增9%，...

存股族注意！第一金每股配1.15元 現金殖利率3%

第一金（2892）今天董事會通過，每股配發1.15元股利，其中現金配0.85元、股票0.3元，盈餘分配率69.7%，以第...

兆豐金（2886）現金股利1.5+股票0.3共配1.8元史上新高！ 專家：還原殖利率約6.55％

兆豐金（2886）是第16家公佈股利政策的金融股。如同老牛預測的，現金配出1.5元；但出乎意料的是加配股票0.3元。

兆豐金股利創歷史新高股價卻下跌 盤中回測10日均線

兆豐金（2886）23日董事會決議去年盈餘分派，每股配發1.8元股利，創下歷史新高，其中現金股息每股1.5元，股票股利每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。