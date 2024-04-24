勝一 首季EPS 1.6元

特化溶劑廠勝一（1773）昨（24）日公告第1季財報，受惠於電子級溶液出貨回溫，首季財報不俗，稅後純益4億元，年增9%，單季每股純益（EPS）1.6元。

勝一表示，雖然半導體產業仍處於調整期，但最壞情況已過，在台積電供應鏈國產化趨勢帶動下，下半年隨半導體需求復甦，電子級半導體溶劑出貨可望逐季放量，尤其是近幾年陸續導入7、5奈米之清洗液、蝕刻液，至於3奈米產品後續則可逐漸放大。勝一昨日收178.5元，上漲4元、漲幅2.29%。

在台積電供應鏈國產化趨勢帶動下，配合客戶需求成長，勝一投資18億元、擴建電子級溶劑原料丙二醇甲醚（PM）二廠，預計2027年完工、2028年投產，年產能8萬噸；而針對半導體大廠要求的清洗液回收再利用，勝一也做好準備，2023年大約回收1~2萬噸清洗液，今年回收量可望持續成長。

勝一第1季營收26.48億元，季增3.6%、年增8.4%；營業利益4.69億元，季減6.2%、年增7.6%；稅前盈餘4.99億元，季增0.2%、年增9.1%。