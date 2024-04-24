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兆豐金（2886）1.5元現金+0.3元股票！ 達人：EPS創9年新高但現金股利不是最高

聯合新聞網／ Andyworld
兆豐金融大樓。 圖／聯合報系資料照片
兆豐金融大樓。 圖／聯合報系資料照片

官股金控之王兆豐金（2886）公布了今年的配息，這次股民們可以拿到1.5元現金+0.3元股票，加總為1.8元。

原本我預估會是1.8元現金+0.2元股票，整體來說是估多了一些...兆豐金2023年賺了332億多元，EPS達2.37元，是近9年來的新高，但是現金股利1.5元卻不是最好，現金盈餘分配率從過去的8成掉到63％。

從另外一個角度看，配發0.3元股票則是創下新高，配發股票是雙面刃，如果獲利沒有過去好，EPS是有可能被稀釋而影響到日後配息的狀況，但是金融業是靠金錢在做生意，配發股票保留下來的現金若能創造更多的盈餘，那也不啻是個好機會，這點就留待日後驗證。

如果以今（23日）天40元的兆豐金收盤價來說，現金殖利率不到4％，總殖利率約4.5％，不是算太高，各位滿意嗎？若日後股市動盪造成股價下跌，或許會找到更甜更棒的買點喔！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2886兆豐金 EPS 金融股

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