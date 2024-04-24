鋼聯 第1季每股賺1.17元

鋼聯（6581）董事會昨（23）日通過今年第1季財報，單季稅後純益1.3億元，每股純益（EPS）1.17元，年成長約51%。法人表示，鋼聯將積極拓展新廢棄物業務，拚當國內資源廢棄物循環產業龍頭。

鋼聯表示，營收主要來源是銷售氧化鋅收入，以及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用是依實際再利用量認列收入。

今年3月鋼聯氧化鋅出貨數量約4,200公噸，與去年同期的4,100公噸差異不大；累計第1季出貨量1.3萬公噸，比去年同期的1.1萬公噸增加18%。另鋼聯今年第1季營收4.6億元，與去年同期的3.7億元相比，增加26%。

面對當前營運環境，鋼聯預期，鋼市將從谷底逐步甦醒，只要國內鋼鐵業景氣走揚，將有助於鋼聯集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務的擴展。

由於當前市場透明度仍待提升，鋼聯維持開源節流戰略部署，同時評估增加國內難處理高單價廢棄物的業務量，如此成長的幅度才會加快，最終目標是成為國內資源廢棄物循環產業龍頭。