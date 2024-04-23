漢翔 全年營收拚攀峰

漢翔（2634）昨（23）日舉行法人說明會，董事長胡開宏看好今年民用、國防及能源三大業務全面起飛，在無人機市場布局不會缺席，今年有信心營收目標再創新高。法人預估，漢翔今年營收可望輕鬆突破400億元。

胡開宏指出，解封後民用客機相關零件業務需求強勁，今年會持續成長；其次，國防軍用今年目標交機18架勇鷹高教機，另外還有F16及IDF全妥善維修商機，手中F16、IDF戰機維修及勇鷹高教機訂單大增外，並開始跨足美國軍工B2B業務；能源的部分，今年1月與台塑新智能公司結盟這個部分接單成長可期。

國內軍用市場前景看俏，因應區域情勢緊張，2024年國防預算高達4,200餘億元，加計特別預算，整體規模超過5,200億元，商機相當可觀。

漢翔今年以勇鷹高教機領銜，目標交出18架，並對已交付空軍的勇鷹機隊後勤維保一條龍，與空軍建立長期緊密的合作關係。

另外，運用F-16V升級的經驗與優勢能量，F-16維修中心下訂量正逐年增長，五年23億元的「F-16維修中心開放式契約」，今年度已啟動續約洽談，持續擔任國軍後盾；其他履約中的國防專案有IDF戰機商維、軍用直升機整機商維、空軍官校11修大專案AT-3教練機與T-34C教練機機隊管理等。

胡開宏表示，針對無人機業務，漢翔具有成熟的經驗與設備，可將既有產製技術運用於無人機，也有完備的測試能力，鎖定難度較高的反製系統無人機，會是一個整合、生產的角色，推動國內的無人機產業一起成長，可滿足各家業者的量產需求，持續配合國家政策爭取相關商機。

在國家綠能政策帶動下，漢翔的科技服務業務也逐漸擴大發展力道，今年1月與台塑新智能公司結盟，現正開發自有能源管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS），積極搶進儲能藍海；並與奇異公司（GE）合作，擴大燃氣渦輪發電機組市場，瞄準維修在地化商機。

在民用前景方面，在手訂單均穩定履約，並聚焦獲利產品，爭取擴大承製比例；為了因應持續復甦的民機市場，漢翔正投入研發資源，發展熱塑複材技術與高值鍛造能量，搶攻全球未來十年分別超過2,000億美元及9,000億美元的商務客機及發動機商機。

漢翔2023年營收創新高達391億元，年增近30%，稅後純益22.2億元，年增率達36%，每股純益2.36元。

法人分析，今年首季營收就打下穩固基礎，第1季累計營收105.7億元，年增率6.3%，就該公司目前的接單表現推估，今年營收、獲利有望繼續向上衝。