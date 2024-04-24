鴻華 電動車年銷衝萬台

鴻海旗下鴻華先進（2258）營業報告書出爐，董事長劉揚偉表示，今年乘用車接單量達9,000台以上，全年出貨將破萬台，商用車持續拓展新業務機會，預估出貨量破百台，Model B規劃第4季量產，向海外市場拓展，擴大出貨規模。

鴻華先進將於5月23日召開股東會。劉揚偉說，今年Model C（納智捷n7）結合客戶行銷規劃擴量交付，Model B量產並發展海外市場。商用車啟動建置高雄橋頭園區工廠提高總產能，規劃發展海外市場。

針對電動車市況，鴻華預估，今年乘用車和商用電動車市場持續成長，電動車充電樁等使用環境持續改善，政策也推動商用車電動化。

鴻華先進高雄橋頭園區新廠已在4月中旬舉行動土，預計投資10.62億元，2025年完工，初期年產500輛電動巴士，2028年達1,000輛，除了台灣市場之外，東南亞與美洲市場也在洽談。

Model T作為鴻華先進首款自主研發的電動巴士，目前包括台南、嘉義、彰化、台中、新竹、新北、台北、台東、金門、高雄都有Model T的身影；東南亞及美洲相關的專案也在陸續洽談中。