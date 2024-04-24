快訊

2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

鴻華 電動車年銷衝萬台

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海旗下鴻華先進（2258）營業報告書出爐，董事長劉揚偉表示，今年乘用車接單量達9,000台以上，全年出貨將破萬台，商用車持續拓展新業務機會，預估出貨量破百台，Model B規劃第4季量產，向海外市場拓展，擴大出貨規模。

鴻華先進將於5月23日召開股東會。劉揚偉說，今年Model C（納智捷n7）結合客戶行銷規劃擴量交付，Model B量產並發展海外市場。商用車啟動建置高雄橋頭園區工廠提高總產能，規劃發展海外市場。

針對電動車市況，鴻華預估，今年乘用車和商用電動車市場持續成長，電動車充電樁等使用環境持續改善，政策也推動商用車電動化。

鴻華先進高雄橋頭園區新廠已在4月中旬舉行動土，預計投資10.62億元，2025年完工，初期年產500輛電動巴士，2028年達1,000輛，除了台灣市場之外，東南亞與美洲市場也在洽談。

Model T作為鴻華先進首款自主研發的電動巴士，目前包括台南、嘉義、彰化、台中、新竹、新北、台北、台東、金門、高雄都有Model T的身影；東南亞及美洲相關的專案也在陸續洽談中。

東南亞 電動車 鴻華先進

延伸閱讀

今年EV銷量估增至1,700萬輛占總銷量的20% 大陸賣1,000萬輛

響應RE100倡議 鴻海：2040年百分百用綠電 實現營運「雙E方程式」

鴻海董事長劉揚偉：地緣風險 戰爭腳步變近了

對新任經濟部長的建議 鴻海董座劉揚偉這麼樣說

相關新聞

鋼聯 第1季每股賺1.17元

鋼聯（6581）董事會昨（23）日通過今年第1季財報，單季稅後純益1.3億元，每股純益（EPS）1.17元，年成長約51...

鴻華 電動車年銷衝萬台

鴻海旗下鴻華先進（2258）營業報告書出爐，董事長劉揚偉表示，今年乘用車接單量達9,000台以上，全年出貨將破萬台，商用...

漢翔 全年營收拚攀峰

漢翔（2634）昨（23）日舉行法人說明會，董事長胡開宏看好今年民用、國防及能源三大業務全面起飛，在無人機市場布局不會缺...

三陽內外皆美 獲利衝

三陽內外皆美，獲利將創高。三陽工業（2206）汽機車銷售表現強勁可望較去年成長，今年二輪內外銷合計可望達到75萬輛，汽車...

雄獅 攻阿里山觀光

旅行社龍頭雄獅（2731）昨（23）日宣布，與林業及自然保育署林鐵處共同打造升級版阿里山林鐵觀光列車「栩悅號Vivid ...

全球傳動 展示5G新應用

全球傳動科技（4540）昨（23）日向數位發展部展示5G無人搬運車結合智慧儲運管理系統的應用成果，全球傳動總經理李進勝表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。