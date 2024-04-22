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皇昌自結三月獲利0.38億元 年增逾7成、EPS 0.16元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

皇昌營造（2543）近期因股價波動大，達公布注意交易資訊標準，22日公布最近一月、最近一季自結獲利，其中最新三月營收達9.48億元、年增8.2%，稅前盈餘0.54億元，較去年同期大增100.4%，稅後純益達0.38億元、年增76.9%，單月每股純益0.16元。

另外，皇昌近一季、去年第4季營收達34.23億元、年增43.6%，稅前盈餘3.27億元、年增386.7%，稅後純益2.36億元、年增417.4%，單季每股純益1元。

累計近四季、亦即去年營收達112.75億元，稅前盈餘7.02億元，稅後純益5.1億元，每股純益2.15元。

皇昌2023年營收達112.75億元，較2022年84.48億元成長33.5%，毛利率達8.95%，較前一年度4.51%增逾四個百分點，營業利益達7.42億元、較前年大增1.1倍，稅後純益達5.1億元，較前年2.42億元激增1.1倍，每股稅後純益達2.15元，優於前年的1.02元，寫下近六年來佳績。

皇昌營造近年每年新接承攬工程案量均逾百億元，目前累計在手工程案量達三、四百億元。

每股純益 營收

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