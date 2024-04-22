皇昌自結三月獲利0.38億元 年增逾7成、EPS 0.16元

今年金融股表現不佳，配股配息數字不符投資人期待。有投資人持有兆豐金獲利率達16.95%，讓他很猶豫是否該賣掉兆豐金（2886）、改買大盤。不少人都支持賣掉，網友分享自身做法，「它一次漲足幾年份的股息，於是我賣掉了」，也有人建議他賣掉重新建倉。

2023-05-25 11:00