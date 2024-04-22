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超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

南僑 上季EPS 1.4元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

南僑（1702）3月獲利受惠於泰南僑、大陸油脂獲利增加及冰品事業的銷售報喜，3月獲利表現較營收出色，3月自結稅後純益1.32億元，年增59.5%，每股純益（EPS）0.53元；累計第1季稅後純益為3.46億元，EPS達1.4元。

法人認為，南僑在大陸及東協市場才剛要發酵，南僑將集團的台灣、大陸及泰廠商的資源整合整合綜效互通，搶攻大陸在東協市場烘焙食品商機，布局效益在今年效果會更好。法人推估南僑2024年稅後純益可望從2023年10億元出頭，年增兩成起跳，EPS有機會首度挑戰5字頭。

南僑在大陸及東協市場才剛要發酵，南僑將集團的台灣、大陸及泰廠商的資源整合整合綜效互通，將市場餅做大，全面搶攻大陸在東協市場烘焙食品商機，布局效益在今年效果會更好。

南僑 東協

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