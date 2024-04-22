南僑 上季EPS 1.4元
南僑（1702）3月獲利受惠於泰南僑、大陸油脂獲利增加及冰品事業的銷售報喜，3月獲利表現較營收出色，3月自結稅後純益1.32億元，年增59.5%，每股純益（EPS）0.53元；累計第1季稅後純益為3.46億元，EPS達1.4元。
法人認為，南僑在大陸及東協市場才剛要發酵，南僑將集團的台灣、大陸及泰廠商的資源整合整合綜效互通，搶攻大陸在東協市場烘焙食品商機，布局效益在今年效果會更好。法人推估南僑2024年稅後純益可望從2023年10億元出頭，年增兩成起跳，EPS有機會首度挑戰5字頭。
南僑在大陸及東協市場才剛要發酵，南僑將集團的台灣、大陸及泰廠商的資源整合整合綜效互通，將市場餅做大，全面搶攻大陸在東協市場烘焙食品商機，布局效益在今年效果會更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言