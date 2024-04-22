豐興開平盤 買盤觀望

豐興（2015）昨（22）日廢鋼、鋼筋、型鋼新價全面平盤，主要反映國際廢鋼價行情局部下修。隨著時序進到夏季限電期，電爐煉鋼產量受限，加上梅雨汛期開始推進，買盤短期觀望。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原料物價格呈現廢鋼跌、鐵礦漲的現象。美國大船廢鋼上周無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸365美元，美國貨櫃廢鋼跌至363美元；澳洲鐵礦砂由每公噸111.2美元跳漲至116.9美元，單周漲逾5%。

法人表示，上周豐興廢鋼、鋼筋盤價開漲後，本周廢鋼、鋼筋、型鋼都開平盤。因應上游鐵礦砂等原物料走揚，加上時序將陸續進入夏季用電，豐興4月以來已兩度調漲盤價，不過因上周國際廢鋼報價稍有回落，買盤短期觀望。

豐興廢鋼價格每公噸1.11萬元、鋼筋1.97萬元，型鋼2.67萬元。

法人分析，國際鐵礦砂在大陸官方出手管控鋼廠生產下，市場預期鋼價有撐、底部轉穩，帶動鋼筋市場氛圍轉佳，鐵礦砂也跟著反轉向上。至於美國廢鋼則受美元上漲、亞幣下跌而小跌，而日本廢鋼因日幣續貶帶動出口報價微幅下跌，報價量則有增加。

法人指出，豐興等電爐族群第2季營運有機會穩中求勝，隨全球景氣逐步回穩，製造業需求增溫，國內廠房擴建開工維持水準，有助鋼筋、鋼結構與型鋼等建築用鋼需求。另應用於扣件、手工具的棒線產品出貨可望優於去年，整體審慎樂觀。