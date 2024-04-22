塑化股抗跌！中石化爆量上漲 台塑四寶股價上衝

台股22日早盤雖一度拉高，但盤中下跌翻黑，下探至19,395.31點，不過塑膠股抗跌大漲逾4%，中石化（1314）爆出11萬張大量，台塑（1301）四寶反向撐盤，台化（1326）漲勢最強，強漲5.15%，台塑化（6505）、南亞（1303）上漲逾4%，台塑漲幅逾3%，收69.7元。

中石化在法說會後股價一度回測季線，而後反轉上攻，今最高上漲至10.5元，收10.2元，漲幅3.98%，爆出11萬張大量，為個股中成交量第五名。中石化12日於法說會上表示，今年第1季已可感受到主要產品己內醯胺（CPL）與尼龍6（PA6）的訂單溫和成長，目前尼龍6的稼動率可達8成以上，但因大陸持續開出新增產能，將謹慎生產操作。丙烯腈（AN）受惠大陸春節後下游需求及開工有所回升，上半年供給偏緊將支撐價格，目前生產AN的大社廠稼動率達95%。

台塑四寶先前公布第1季獲利，單季合併稅後純益約80億元，年增16.5%，四寶全都賺錢，不過在獲利上，台塑化表現最好，第1季EPS 0.53元，其次為台化，EPS 0.26元。台塑化獲利主因為輕油與外銷汽油產品價差季增，受地緣局勢緊張影響，首季原油價格上漲也讓利差增加；台化則是業外收益和匯兌收益增加，使第1季獲利成長。

展望第2季，台塑化認為，因俄羅斯煉游廠復工緩慢，將使大西洋區的柴油供給受限，支撐柴油價差；其次美國第2季汽油需求加比第1季成長7%，又俄羅斯宣布禁止汽油出口至8月底，預期將推升汽油價格，不過由於阿曼煉油廠、伊拉克煉油廠開始商轉，第2季中東汽油恐供給過剩，將帶給汽油價格壓力。

輕裂廠部分，由於亞洲輕裂廠進入檢修期，乙烯供給略為吃緊，丁二烯因操作率較低而供給受限，價格維持強勁，但整體下游石化品需求回升幅度較弱，庫存去化速度緩慢。

台化認為，原油價格往上帶動輕油、石化品及塑膠上漲，價格有望觸底反彈，預估4月合併營收會優於3月，第2季合併營收優於第1季，售量及售價都有改善。