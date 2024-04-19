藥華藥 今年不提募資案

回到家大致看了一下台積法說會的內容，第二季營收196-204億美元的展望可以說是非常的高，我記憶所及台積最高的營收應該是2022年第三季的202.3億美元，如果下一季有203-204，那就會開出史上最高的單季營收...

2024-04-19 14:29