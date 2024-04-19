統一新世代複合商場 亮相

統一（1216）集團新世代複合商場「Par K* Avenue」將在今日登場。集結7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工，打造占地近1,500坪的新世代複合商場，展現未來新零售樣態。其中，7-ELEVEN Fresh為新店型，坪數近200坪為全台最大7-ELEVEN，主打生鮮結構與現做餐飲，結合超市和小型美食街的型態首次亮相，而康是美則首創藥粧業健康管理服務。

統一超主管表示，導入現做餐飲的主要目的是，讓超商的角色更貼近生活服務平台， 消費者對於通路的依賴不是只有現有的需求，有些需求是可以創造、被開發出來。尤其超商近年愈來愈重視餐飲的發展，鮮食已占相當的比重，內部也一直探討現做餐飲的可行性，並將流程標準化，未來希望可以吸引更多的人流。

統一新世代複合商場「Par K* Avenue」落腳台南永康區，費時三年打造，且選定在新興住宅區，顯示透過大型店深耕社區的企圖。集團過去也曾在高雄鳳山區開出店鋪總坪數約300坪的「優質生活館」，在台中打造結合7-ELEVEN、康是美、BEINGfit的Simple-Fit概念店。

此次規模更勝以往，單7-ELEVEN Fresh康橋門市就有近200坪，一旁的康是美也屬大型門市，不僅設置候藥座位區，並結合聖德科斯專區，導入生鮮蔬果、冷藏、冷凍生機食品。加上星巴克及統一精工的Smile汽車美容門市，整體商場面積再擴大。

統一超主管表示，7-ELEVEN Fresh康橋門市品項數有近1萬項，一般超商門市約3000-4000項，有兩到三倍的差距。同時有五成的商品是超商首次引進，提供創新的商品結構。