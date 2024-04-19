長榮法說樂觀 航運股揚帆啟航 貨櫃三雄盤中勁揚

台股19日盤中重挫超過千點，最低一度探至19291.88點，長榮（2603）昨日法說釋出好消息，巴拿馬運河缺水跟紅海危機事件已經將今年上半年船舶增加的缺口吃掉了，且亞洲-北美線長約談判，不管是簽約的數量、價格都相當樂觀。多項好消息推動今股價逆勢上漲逾4%，帶動陽明海運（2609）、萬海（2615）分別有3%以及1%的漲幅。

面對航運市場艙位供給大於需求以及愈趨嚴峻的環保法規挑戰，吳光輝分析，因應紅海危機，航商不得不繞行好望角取代蘇伊士運河，歐洲線船舶航行時間加長下須額外投入更多船隻，估計歐洲航次要增加二艘船投入，以維持對客戶的固定航班服務，沒有增加船舶就只能空班。

展望2024下半年航運市場艙位供大於求依然存在，在供應鏈的其他挑戰上，航商仍須面對以下挑戰： 一、美國東岸碼頭工會進行勞資合約協商，根據過往西岸談判經驗預判，東岸勞資合約談判過程亦可能發生拉鋸情況；二、美國總統大選及中東地區地緣政治、戰爭風險；三、歐洲的環保法規及IMO的法規變化。

吳光輝強調，長榮海運仍持續依市場狀態，積極進行艙位調整及最適配船調度，以創造公司與股東的最大利益。

除貨櫃航以外，散裝航今日表現同樣強勁，新興盤中大漲超過半根停板，裕民（2606）上漲逾3%，中航（2612）也有2%以上的漲幅，其餘台航（2617）、慧洋-KY（2637）、四維航（5608）等也都呈現逆勢上漲。