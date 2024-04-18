太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（18）日宣布已取得證交所核准通過函，力拚第2季轉一般板上市，有望成為全台第一家自創新板轉上市企業，公司目前綠電合約已破百億度，將持續拓展綠電市場版圖。

據悉，雲豹能源旗下天能綠電預計今年底累計綠電轉供簽約量將達125億度，且集團旗下綠電高達96%轉供民間企業，積極以發電、售電一條龍能源服務發展綠電交易，協助國內各大企業達成RE100目標。

此外，根據國家再生能源憑證中心發行憑證張數統計，無論2023年度、以及2024年第1季憑證中心發放太陽光電之綠電憑證數量排名，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電皆在國內眾多售電業者中坐二望一，光是今年第1季達近3萬張太陽光電憑證，位居台灣第二大售電業者。

雲豹能源今年3月營收4.99億元，月增77.5%、年增37.6%；累計今年首季營收10.01億元，年增6.71%，成長主因來自承攬工程收入依進度認列。

展望未來，雲豹能源今年在太陽能光電開發案持續穩健增加及綠電交易翻倍成長下，內部估計全年營收將雙位數成長，有信心營運表現更勝去年，目標三年內年營收破百億元。