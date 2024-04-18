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弘裕資產活化 營運增溫

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

在台生產規模第二大的平織廠弘裕（1474），受惠於中國大陸包材市場逐步恢復，本業復甦並脫離虧損，加上新產品颶風簾開始出貨，今年也打入國軍供售站，配合資產活化題材助攻，後續營運漸入佳境。

展望後市，弘裕表示，隨大陸包材市場逐步復甦，且新產品颶風簾開始出貨，加上今年成功打入國軍供售站，均有助於營收邁向復甦。公司亦看好後續需求復甦力道，第1季開工率約70~80%、已較前季提升10~20%，預估第2季開工率將進一步提升，有助於大幅降低單位生產成本，並提升毛利率表現。另，後續還有浙江嘉興染整廠騰退補償金入帳，有助於營運獲利狀況。

弘裕浙江嘉興廠原為織染一貫廠，因當地政府推動園區產業轉型，公司配合政府政策進行騰退，並獲得約人民幣3,000萬元騰退補償金，染整廠區產線拆除後進行廠房出租，每月貢獻租金約60萬。弘裕指出，浙江嘉興廠未來將朝向資產活化方向前進。

配合浙江嘉興廠騰退，2018年弘裕於江西九江興建織染一貫新廠。第一期設備750台織機，已有216台投入運轉，後續設備配合市況逐步進行裝機運轉。

國軍 颶風

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