雷虎軍民用無人機 6月試飛

無人機大廠雷虎科技（8033）昨（16）日表示，2022年10月通過經濟部「軍民通用無人機能量籌件計畫」審議的T-400大型軍民通用無人直升機，將於6月進行試飛，為進軍全球國防軍工產業再向前邁出一步。

另外，軍用商規無人機標案進入廠商送件階段，雷虎科技為搶得先機，首批兩款微型無人機將在本周送件，第二批監偵型及目獲型無人機也訂5月初送件。

至於第三批陸用型及艦載型100公里中長程無人機，則趕在5月20日前送件；雷虎科技強調，已做好接單量產的準備，如果順利得標，最快今年底即可小量出貨。目前，雷虎科技為國內首家宣布六款無人機標案都會爭取的廠商。

雷虎科技尖端長程無人直升機2022年通過經濟部「軍民通用無人機能量籌件計畫」審議，計畫研發重量150公斤、作戰半徑達200公里的大型軍民通用無人直升機T-400，正式進軍全球國防軍工產業。