裕日車新車出擊 打降價牌

裕日車（2227）昨（16）日發表改款新車，全新改款SENTRA 2024年銷售目標5,000輛以上，此次全新改款尊爵智駕版為83.9萬元，不僅直接降價2.6萬元，配備更大幅升級，可望引進新一波訂單潮，為市場投入震撼彈。

裕日車旗下主力車款SENTRA改款，SENTRA自2020年10月上市至2024年3月累計銷售銷售22,172輛，備受市場歡迎，此次在改款後，預期將對裕日車整體營收與獲利注入新動能。

裕日車指出，全新改款SENTRA推出三款車規：尊爵版建議售價78.5萬元、尊爵智駕版建議售價83.9萬元、尊爵BOSE版建議售價87.9萬元。為回饋消費者，配備震撼升級再降價，原2023年式尊爵智駕版為86.5萬元，本次全新改款尊爵智駕版為83.9萬元，不僅直接降價2.6萬元，配備更大幅升級包含ProPILOT LV2半自動輔助駕駛、12.3吋智慧影音多媒體系統、全新鷹眼式 LED 尾燈、EPKB電子駐煞車系統附Auto Hold功能等，以豐富配備與超值價格成為房車新指標。

裕日車表示，休旅車雖然逐漸成為車市主流，但仍有特定族群偏好房車車款，房車車型有著較為舒適的乘坐感，同時也比較省油節能， 裕日車仍會持續滿足對應有以上需求的消費者。

去年下半年X-TRAIL輕油電、KICKS e-Power陸續上市，有助於裕日車的新車銷售，SENTRA改款上市，則是強化新車的陣容，裕日車今年還將陸續推出新車款，帶動需求。

裕日車強調，隨著消費者對行車安全要求愈來愈高，裕日車提供的配備也愈來愈升級，自2020年上市以來屢創銷售佳績，配備PFCW超視距車輛追撞警示系統、智慧主動式進氣啟閉系統，及媲美豪華房車的科技內裝與優異油耗表現。

全新改款SENTRA有三大亮點、十大升級，搭載「ProPILOT LV2半自動輔助駕駛」讓駕馭體驗更隨心所馭，配備「12.3吋智慧影音多媒體系統」與「八支BOSE音響系統揚聲器」，打造舒適空間，可望吸引更多偏好房車的消費族群。